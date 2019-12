Bisbilles entre le ministre et les producteurs de films

La polémique enfle entre le ministre de la Culture, Mohamed Zine el-Abidine et le syndicat des producteurs de films tunisiens qui lui reproche, entre autres, d’avoir démis la directrice du Centre national du cinéma et de l’image, Chiraz Latiri.

« Nous avons travaillé, et continuerons à le faire, avec deux directeurs généraux relevant les deux du Ministère. Vous en avez congédié un, libre à vous de choisir qui fait quoi, mais si vous dites « compromission suspecte d’une certaine administration publique acquise à sa subordination » je pense qu’il vous faut non seulement virer le deuxième, mais qu’il vous faut aussi les trainer, les deux et leurs complices, devant un tribunal », dit le syndicat dans une réponse à un post du ministre où il évoquait « une campagne indécente, calomnieuse, irrespectueuse le visant », parce qu’il a « combattu ses clans, ses clients, ses intérêts occultes, les prédateurs insatiables de l’argent de l’Etat et le diktat d’une minorité culturelle malveillante ».

Le ministre ajoute que le syndicat « agit grâce, et par la compromission d’une certaine administration publique acquise à sa subordination », pour conclure « qu’importent l’invective, le pamphlet et l’acharnement injuste…Seul le silence vous en préserve… »

.