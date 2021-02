Bitcoin : Nouveau record et une valorisation à plus de 1000 milliards de dollars

Après une pause à l’issue de son précédent record, le Bitcoin est reparti à la hausse ce vendredi pour dépasser les 54 000 dollars. Les voix qui s’élèvent pour rappeler la forte volatilité de la cryptomonnaie et la nécessité d’une régulation ne contrebalancent pas les effets positifs du soutien affiché de plusieurs grandes entreprises ces dernières semaines.

A ce nouveau record de sa valeur, la monnaie virtuelle en ajoute un autre : celui du cap des 1000 milliards de dollars de valorisation. Le cours est en progression de 89% depuis le début de l’année, un rythme très rapide qui fait toujours craindre une bulle spéculative prête à exploser.

Le milliardaire Elon Musk a continué ses tweets sur le sujet en légitimant la décision de faire acheter pour 1,5 milliard de dollars à sa société Tesla, ce qui a probablement encore dopé le cours.

Cette façon de procéder inquiète quelque peu certains observateurs et analystes, l’un d’entre eux accusant même l’homme d’affaires de manipuler les cours de la cryptomonnaie et de plusieurs entreprises par ses interventions.

Le soutien au Bitcoin se fait plus visible même si certains acteurs officiellement intéressés n’en sont pas encore à intégrer cette monnaie dans leurs moyens de paiement.

Malgré sa hausse impressionnante, le Bitcoin n’est pourtant pas la monnaie qui a connu la plus forte progression : l’Ether et son réseau Ethereum ont affiché une croissance de la valeur de plus de 160% depuis le début de l’année, mais pour des montants et un volume bien plus faible.