Bitcoin : Une capitalisation de 1000 milliards de dollars

Après avoir renoué avec les 50 000 dollars lundi, Bitcoin retrouve mercredi 14 février un seuil tout aussi symbolique : celui des 1 000 milliards de dollars de capitalisation.

A compter de cette date, , il faut désormais inclure Bitcoin dans le top 10 des capitalisations mondiales puisqu’en franchissant les 51 000 dollars, la première cryptomonnaie retrouve un poids qu’elle n’avait plus connue depuis décembre 2021. Et relègue dans le même temps à la 11e place Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffet, historiquement très critique à l’égard de… Bitcoin.

Dans une dynamique fortement haussière, l’actif numérique a grimpé de 133% en un an et porte tout un marché à lui seul : celui des cryptomonnaies approche les 2 000 milliards de dollars de capitalisation (1 930 milliards ce 14 février) et les compagnies cotées en Bourse exposées de près à ces activités se portent très bien, à l’image du broker Coinbase (dont l’action s’échange à 150 dollars, en hausse de 91% sur un an), du gestionnaire d’actifs Coinshares (en hausse de 49% sur un an avec une action à 4,24 euros) ou des mineurs comme Marathon Digital (+337%) et Riot Blockchain (+187%).

