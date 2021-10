Biware de Boussarsar et Kaâbachi : Une levée de fonds de 3,5 millions de dinars

La société tunisienne de conseil, d’intégration et d’édition de logiciels Biware, a annoncé la clôture et le succès de sa première levée de fonds d’une valeur de 1,2 million de dollars (3,5 millions de dinars) auprès de CDC Gestion et Zitouna Capital.

Cette levée de fonds symbolise une étape importante pour l’entreprise, qui compte déjà 11 ans d’existence sur les marchés africains et européens, lui permettant de réaliser son plan de développement stratégique (2021-2026) soutenu et financé par la BERD, en partenariat avec PROQUAL. Ce plan concerne le développement commercial et opérationnel, ainsi que le développement de logiciels dédiés à l’Analytique et à l’Intelligence Artificielle (IA), a-t-elle précisé .

A cette occasion, la société a organisé, mercredi 22 septembre, une cérémonie en présence des dirigeants de Biware, de ses fondateurs et directeur associé, Mohamed Amine Boussarsar et Walid Kaâbachi, et des représentants des investisseurs CDC Gestion et Zitouna Capital présidés par leurs directeurs généraux respectifs Tarak Triki et Mounir Fakhet.

Créée en 2011, BIWARE est une PME technologique d’une trentaine d’ingénieurs dont la mission est d’accompagner les entreprises dans la création de valeur de leurs données à des fins stratégiques, à savoir l’augmentation des revenus, l’optimisation des coûts et la réduction des pertes. Nous fournissons des solutions verticalisées avec les technologies SAS® et Microsoft® pour répondre aux problématiques des entreprises et aider les clients à prendre des décisions, telles que la connaissance et le ciblage des clients, la détection et la gestion des fraudes, et la prévision de la demande.

Biware possède un portefeuille d’une cinquantaine de clients (principalement des grandes entreprises) dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la distribution, des services et de l’énergie, sur les marchés africains et européens.

Grâce à cette levée de fonds, Biware vise à atteindre la taille d’une centaine d’ingénieurs et 3 antennes africaines et européennes d’ici 2025.