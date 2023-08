Bizerte : 23 infractions économiques relevées

Quelque 23 infractions économiques ont été relevées, lors d’une campagne menée, récemment, à Bizerte par les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce.

Sami Béjaoui, directeur régional du commerce, a indiqué que 13 infractions ont été enregistrées dans le secteur des légumes et fruits. Elles concernent notamment l’augmentation et le non affichage des prix, en application de la marge bénéficiaire unifiée pour la vente des fruits au détail plafonnée à 15%.

Par ailleurs, 3 contraventions ont été relevées dans le secteur de la distribution en gros de l’eau minérale, outre la saisie de 6012 bouteilles, a ajouté la meme source dans une déclaration à l’Agence TAP.

