Bizerte : 32 personnes soumises aux analyses médicales

Les personnes qui étaient en contact avec le cas originaire de Bizerte, testé positif au coronavirus, sont soumises aux analyses médicales nécessaires, a indiqué le directeur régional de la santé à Bizerte, Jamel Eddine Saidani.

Il a précisé, au correspondant de TAP, que 32 personnes (membres de la famille, proches, amis,…) ont été placées en isolement à leur domicile et seront surveillées pendant 14 jours après avoir été en contact avec ce malade du coronavirus qui a quitté le pays, lundi à bord de l’avion, en direction de sa résidence à la ville de Strasbourg.

Le cas enregistré à Bizerte concerne un homme, âgé de 83 ans, revenant de la ville de Strasbourg en France depuis une dizaine de jours. Il a été détecté positif par le corps médical et paramédical d’une clinique privée à Bizerte où il s’était présenté pour recevoir les soins nécessaires.

Sur les six cas confirmés par le ministère de la santé, deux ont contracté le virus en Tunisie par leurs proches. Il s’agit de l’épouse et du frère de la personne déclarée porteuse du coronavirus à Boumerdas (gouvernorat de Mahdia).