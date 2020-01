Bizerte : 99% taux d’utilisation des investissements publics

Le gouvernorat de Bizerte s’est hissé à la première place nationale au niveau de l’utilisation des investissements publics alloués aux projets de développement, enregistrant un taux de 99%, a indiqué à l’agence TAP, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider.

Le gouvernorat a bénéficié de 110 millions de dinars répartis sur 11 délégations, a expliqué le responsable en précisant que chaque délégation a reçu 10 millions de dinars pour renforcer l’infrastructure et soutenir les projets privés.

De son côté, le secrétaire général du gouvernorat, Hammadi Ben Amor, a fait savoir que le budget du conseil régional a été renforcé par des subventions supplémentaires estimées à un demi-million de dinars. Celles-ci seront consacrées à la réalisation de plusieurs projets à savoir: le réaménagement de la station de transport terrestre à Zarzouna (démarrage des travaux en février 2020), l’engazonnement du stade 15 Octobre, avec une enveloppe de 1,5 million de dinars, en plus de la rénovation des établissements relevant du ministère de la justice dont la cour d’appel, pour une enveloppe estimée à plus de 1,3 million de dinars.