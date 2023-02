Bizerte: Approbation de 145 dossiers d’avantages fiscaux au profit des professionnels des taxis, louages et transport rural

Le Comité Consultatif du Transport dans le gouvernorat, a approuvé, lors de sa réunion périodique tenue mardi, 145 dossiers d’octroi d’avantages fiscaux au profit des propriétaires de véhicules de transports irréguliers (taxis et louages et transport rural) desservant dans la région. Le chef du comité et secrétaire général du gouvernorat de Bizerte, Faycel Jouini a indiqué dans une déclaration à la TAP que ces avantages fiscaux accordés concernent 25 parmi les professionnels du secteur des taxis, 26 au profit des propriétaires de véhicules de louages, 49 autres au profit des professionnels du secteur du transport rural, outre 45 avantages octroyés dans le cadre du développement de la flotte. » Ces allégements fiscaux accordés aux professionnels du secteur pour renouveler leurs véhicules, sont de nature à promouvoir la qualité des services sur l’ensemble du territoire du gouvernorat « , a souligné la même source.

- Publicité-