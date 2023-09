Bizerte : Approbation du projet de rénovation des systèmes automatiques du pont mobile

Le projet de rénovation des systèmes automatiques du pont mobile et la réparation des dommages causés par l’incendie qui s’était déclaré, le 26 juillet, a été approuvé par la commission régionale des marchés publics.

Le président de la commission et gouverneur de la région, Samir Abdellaoui a indiqué à l’Agence TAP, que le coût global du projet s’élève à 4,6 millions de dinars et le chantier sera réalisé par une entreprise tunisienne.

La durée des travaux de réparation et de modernisation des systèmes techniques et logistiques ravagés, est estimée à 120 jours.

Les travaux visent à assurer la levée automatique du pont, au bout de 60 jours, en mettant en place de nouveaux systèmes de fonctionnement et de détection d’incendie.

Une cinquième levée du pont sera assurée, prochainement, en coordination avec toutes les parties concernées, a fait savoir le gouverneur de Bizerte.

