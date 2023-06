Bizerte: Approbation du projet d’embellissement de l’entrée de la ville de Zarzouna avec un coût total de 3,8 MD

Le comité régional de contrôle des marchés publics à Bizerte, a approuvé, vendredi, lors de sa réunion périodique, la réalisation du projet d’embellissement de l’entrée de la ville de Zarzouna, pour un coût total estimé à 3,8 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, la cheffe du comité, Lobna Abid.

Le projet dont le démarrage de la première tranche est prévu pour la deuxième moitié du mois de juillet 2023, comporte des travaux d’éclairage public, de pavage, d’entretien des routes et de mise en place d’aires de repos, selon Abid.

Par ailleurs, le comité a décidé de reporter l’examen et l’approbation d’un certain nombre de projets pour la prochaine session, jusqu’au parachèvement de certaines procédures administratives nécessaires, en vue d’éviter les blocages désormais courants des projets entamés.

- Publicité-