Bizerte : Approbation d’un ensemble de projets d’infrastructure d’une valeur total de 2 MD

La commission régionale de contrôle des marchés publics à Bizerte, a approuvé récemment la réalisation d’un certain nombre de projets d’une valeur totale d’environ 2 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, la secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid.

Les projets approuvés portent sur l’amélioration des services et des installations de la plate-forme logistique de santé, le renforcement de l’ensemble des infrastructures dans un certain nombre de délégations de la région, les services de catering destinés aux établissements sanitaires, et l’aménagement d’un certain nombre de routes, fait savoir la source.

A noter que la commission a reporté l’examen d’un certain nombre de dossiers jusqu’au parachèvement des procédures afférentes, et l’approbation de la décision de mise en œuvre de ces projets.

