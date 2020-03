Bizerte CAP 3000 fermé à tous les yachts et bateaux de plaisance en provenance de pays étrangers

Le port de plaisance de Bizerte CAP 3000 interdit l’accès, depuis samedi, à tous les yachts et bateaux de plaisance en provenance de pays étrangers jusqu’à une date ultérieure, apprend l’agence TAP auprès de la direction du port.

Cette décision, explique la même source, est prise en concrétisation des mesures annoncées, vendredi dernier, par le chef du gouvernement afin de prévenir la propagation du Coronavirus.

Tous les bateaux de plaisance ayant accosté dans le port avant l’annonce de la fermeture des frontières maritimes ont été soumis au protocole de prévention mis en place, précise la même source, ajoutant qu’un bateau de plaisance est arrivé vendredi à l’aube avant l’annonce de la fermeture des frontières maritimes avec à son bord 3 passagers. Ces derniers ont été placés à l’isolement sur leur bateau et sont soumis à un contrôle drastique, assure la même source.

Pour sa part, le directeur du port commercial Bizerte-Menzel Bourguiba, Lotfi Sassi a affirmé que les consignes de prévention sont appliquées avec fermeté depuis le 4 février dernier en prévention de la propagation du Coronavirus à tous les navires commerciaux qui doivent obligatoirement disposer d’une déclaration maritime de santé.

Parmi les autres mesures prises, indique-t-il, l’interdiction pour les membres d’équipage de descendre de leur navire et la désinfection d’un espace à bord de chaque navire pour l’échange de documents relatifs aux opérations de déchargement des marchandises.