Bizerte : coopération avec Paris en matière d’assainissement

Une réunion a été tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Bizerte et consacrée à l’examen de la coopération avec la ville de Paris (France) en matière d’assainissement.

Ont pris part à cette réunion, le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider, le représentant de la Section de l’assainissement de Paris Belaid Badreddine, du président de l’association de coopération tuniso-française Raied Chebbi ainsi que des représentants des structures régionales à Bizerte et du conseil municipal de Menzel Abderrahmène.

L’objectif de cette rencontre est chercher les moyens de booster la coopération entre les deux villes en matière de l’environnement en particulier dans le domaine de l’assainissement, a précisé la présidente de la commission de coopération décentralisée à la municipalité de Menzel Abderrahmène Afef Bourabia.

Elle a souligné qu’il a été convenu, à cette occasion, de mettre en place un programme de partenariat avec la Section de l’assainissement de Paris pour la réalisation d’un projet de rénovation et d’entretien du réseau d’assainissement dans plusieurs quartiers et cités à Bizerte pour un cout de 300 mille dinars. Les travaux devront démarrer vers la fin de l’année en cours, a ajouté la même source.