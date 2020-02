Bizerte: Coup d’envoi du projet de la protection de la corniche

Le coup d’envoi a été donné, jeudi, pour le démarrage de la première tranche du projet de protection de la corniche de Bizerte de l’érosion marine.

A cette occasion, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider a déclaré que le coût de la première tranche du projet est estimé à 820 mille dinars, ajoutant qu’elle sera consacrée à la rénovation et la protection du mur de soutènement et du trottoir de la corniche endommagés suite à une violente tempête survenue en novembre 2019.

De son côté, le directeur général des services aériens et maritimes au sein du ministère de l’équipement a indiqué que le projet de protection de la corniche de Bizerte de l’érosion marine se compose de trois tranches qui s’étalent sur une superficie de 2,5 kilomètres pour une enveloppe estimée à 5,5 millions de dinars. Le démarrage de la deuxième tranche est prévu en juin 2020.