Bizerte-Covid-19 : Réaménagement du 6e étage d’un hôpital universitaire pour accueillir les patients

Professionnels de tous horizons, associations et citoyens se sont mobilisés, chacun de son coté, avec ses propres moyens, pour consolider les efforts déployés par les autorités régionales et locales afin de faire face à la crise provoquée par ce virus qui ralentit la planète.

A l’initiative de l’association Bizerte 2050 et l’association Tunisian Smart Cities et en coopération avec l’association El Bir Ouel Ihsen, les autorités locales à Bizerte ont entrepris des travaux de réaménagement du 6e étage de l’hôpital universitaire Habib Boughadfa de Bizerte, lieu dédié à accueillir les patients Covid-19 positif avec une capacité d’accueil de 32 lits. Ce choix n’est pas arbitraire.

Selon Borhène Dhaouadi, président de l’association Tunisian Smart Cities et fondateur de Bizerte 2050, l’isolement des personnes contaminées au 6e et dernier étage réaménagé selon les normes internationales permettra de gérer plus efficacement les flux et le croisement des flux et d’éviter bien entendu tout risque de contamination. Notre objectif majeur est de faciliter le travail des cadres médicaux et paramédicaux et d’endiguer bien évidemment la propagation du virus, précise-t-il.

Cette initiative citoyenne lancée samedi dernier a mobilisé une vingtaine de personnes: des électriciens, plaquistes, peintres, plombiers, menuisiers, livreurs, ferronniers, agents de nettoyage, …, dont la majorité sont des bénévoles motivés par l’altruisme et le sens du devoir accompli en aidant une bonne cause. Des ouvriers de la municipalité de Bizerte et du commissariat Régional du développement Agricole sont également venus en aide. Ils se sont tous mobilisés sur site pour mettre au jour la première unité dédiée Covid-19 conforme aux standards internationaux à Bizerte.

Les travaux achevés en un temps record incluent la création d’une issue de secours pour protéger le personnel soignant et le grand public et maintenir une activité normale à l’hôpital en présence de sujets Covid-19, l’installation de cabines de désinfection, la création de zones de tri et de pré-tri à l’entrée de l’établissement de santé, l’installation des systèmes de vidéosurveillance pour suivre les patients Covid-19 positif jusqu’à leur arrivée au secteur dédié, la pose de résine au sol et le revêtement du sol au niveau de la réanimation pour que les cadres médicaux et paramédicaux puissent bosser dans les meilleurs conditions et l’aménagement des espaces extérieurs pour libérer le passage Covid-19 depuis l’extérieur en coopération avec le Commissariat Régional du développement Agricole.