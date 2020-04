Bizerte-covid19: Cérémonie restreinte à l’occasion de la fête des martyrs

Des mesures exceptionnelles ont accompagné la commémoration de la fête des martyrs (9 avril 1938), dans le gouvernorat de Bizerte, en raison de l’épidémie du covid-19.

Une cérémonie restreinte en présence de quelques invités s’est déroulée, dans le cimetière 8 janvier 1938 à la Cité El Andalous, à Bizerte-ville.

Le gouverneur de la région, Mohamed Gouider, a déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha en hommage aux martyrs reposant dans ce cimetière à savoir Ali Hammami, Salah Ben Ali, Mohamed Said, Mohamed Dhaouadi et Jalloul Mtali.