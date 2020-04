Bizerte : Distribution à domicile de 241 mandats d’aides sociales

Les autorités régionales au gouvernorat de Bizerte ont procédé, lundi, en coordination avec les services de la poste, les structures des affaires sociales et les unités sécuritaires de la région à la distribution 241 mandats d’aides sociales à leurs bénéficiaires dans la délégation de Zarzouna.

Cette expérience pilote a pour objectif d’épargner le déplacement et éviter l’encombrement devant les bureaux de poste qui augmente le risque de propagation et de contamination au covid19, a souligné le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider.

La même source a affirmé, à l’Agence TAP, que cette expérience sera généralisée à d’autres délégations à l’instar de Menzel Jemil et El Alia.