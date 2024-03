Bizerte : Fermeture de deux espaces commerciaux en raison de pratiques de spéculation

Les équipes de contrôle économique à Bizerte ont procédé, récemment, à la mise en œuvre de décisions de fermeture de deux espaces commerciaux à Menzel Bourguiba.

Le directeur régional du commerce, Sami Béjaoui a indiqué à l’Agence TAP que ces mesures ont été prises en raison d’infractions commises liées à la dissimulation de marchandises et de majoration illégale des prix.

Par ailleurs, il a ajouté qu’une quantité de 58 tonnes d’huile végétale subventionnée a été fournie pour alimenter le marché dans la région, dont 15 mille litres sont destinées aux délégations de Bizerte, Utique, Menzel Bourguiba, Tinja, El Alia, Menzel Jemil et Ghar El Melh.

Des quantités supplémentaires seront distribuées, à partir de la semaine prochaine, au profit d’autres délégations au gouvernorat de Bizerte, et ce à l’occasion du mois de Ramadan, d’après la même source.

- Publicité-