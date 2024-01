Bizerte: Financement de 33 projets agricoles

La Commission Régionale d’octroi des avantages financiers dans le secteur agricole au gouvernorat de Bizerte, a approuvé lors de sa réunion ordinaire tenue le week-end dernier au siège du commissariat régional au développement agricole (CRDA), le financement de 33 projets pour une valeur totale de 5,6 millions de dinars, dont 1,7 million de dinars sous forme de subventions.

Ces projets consistent notamment en l’acquisition d’engins agricoles et de leurs accessoires, l’acquisition de matériel d’irrigation, l’élevage de mollusques et crustacés, l’élevage de poissons, la fabrication et l’équipement de bateaux de pêche maritime et la transformation de produits de pêche dans la région, a indiqué à l’Agence TAP, un membre de la commission.

D’après la même source, le volume des investissements agricoles approuvés par le comité au cours de l’année 2023, a atteint 40 millions de dinars, dont 13 millions de dinars sous forme de subventions, en évolution de 24% au niveau des investissements et de 38% au niveau des subventions, par rapport à 2022.

- Publicité-