Bizerte: financement de 8379 projets d’un coût global de près de 111,5 MD

-Le nombre des petites et moyennes entreprises (PME) et projets financés par l’agence de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) dans le gouvernorat de Bizerte, depuis sa création jusqu’en avril 2019, s’est élevé à 8379 projets d’une valeur de 111,5 millions de dinars (MD), a indiqué le directeur de l’agence BTS, Riadh Mejri au correspondant de l’agence TAP.

Le responsable a souligné que le nombre de projets financés par la BTS, moyennant des crédits bonifiés depuis sa création jusqu’en 2018, s’élevait à 8286 projets pour un coût de 108,5 MD, ce qui a permis la création de 14 000 emplois. Ainsi, durant les quatre premiers mois de cette année, les crédits accordés par la banque ont permis de financer et de créer 93 projets pour un coût de 3 millions de dinars, lesquels ont généré 166 emplois.

Les diplômés du supérieur sont la catégorie qui a bénéficié le plus des emprunts de la BTS, soit un taux de plus de 25%, suivi par les autres catégories, sachant que le secteur des services accapare la part du lion des crédits accordés, suivi par les secteurs divers et les projets des professions libérales, puis l’agriculture et l’artisanat…, a ajouté Mejri.

La BTS, a-t-il dit, travaille en coordination et en coopération avec les autres parties et les structures intervenantes pour assurer le succès du programme de développement intégré dans la région, appliqué dans 11 municipalités, pour un coût total de 33 MD, soit une moyenne de 3MD pour chaque délégation.