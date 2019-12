Bizerte-incident du bateau togolais : cellule de crise pour suivre de près la situation

Une cellule de crise a été créée par la commission régionale d’organisation des secours à Bizerte après qu’un bateau a chaviré, mercredi, sur la plage de Rimel dans la délégation de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte).

La commission est chargée de suivre, examiner et traiter tous les questions liées à cet incident, selon Mohamed Gouider, gouverneur de Bizerte.

Tôt dans la matinée, un bateau battant pavillon togolais s’est échoué sur les cotes de Bizerte en raison du mauvais temps, avait souligné, à l’agence TAP, Lotfi Sassi, directeur du port commercial de Bizerte – Menzel Bourguiba.

A bord du bateau de 84 mètres de longueur, un équipage de 10 personnes de différentes nationalités dont 6 Indiens, 2 Egyptiens et 2 Syriens.

Pour rappel, le navire était en mer depuis quelques jours en l’attente d’un temps clément pour pouvoir traverser le canal et regagner le port de réparation navale de Menzel Bourguiba.