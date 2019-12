Bizerte-incident du bâteau togolais: l’ITF salue les efforts déployés par les autorités tunisiennes

Une délégation de la Fédération Internationale des Ouvriers du Transport (ITF) a salué la commission régionale d’organisation des secours à Bizerte pour la qualité de ses interventions dans l’incident du bâteau togolais qui a chaviré, mercredi 11 décembre, sur la plage de Rimel dans la délégation de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte).

Lors d’une visite, mercredi, dans la région, les membres de l’ITF ont pris connaissance, à travers un exposé, des interventions menées par la commission dont la prise en charge de 10 personnes de l’équipage, en plus du transfert du bâteau vers une société de maintenance à Menzel Bourguiba.

Rappelons qu’un bateau battant pavillon togolais s’est échoué, mercredi 11 décembre, sur les côtes de Bizerte en raison du mauvais temps. A bord du bateau de 84 mètres de longueur, un équipage de 10 personnes de différentes nationalités dont 6 Indiens, 2 Egyptiens et 2 Syriens. Une cellule de crise a été créée par la commission régionale d’organisation des secours à Bizerte pour suivre, examiner et traiter tous les questions liées à cet incident.