Bizerte-infractions économiques: 26 infractions relevées lors d’une campagne de contrôle routier

26 infractions ont été relevées samedi, à Bizerte lors d’une campagne de contrôle routier menée conjointement, par les services de contrôle économique du commerce de Bizerte et les services sécuritaire, douanier et de santé, a déclaré dimanche à l’agence TAP, le directeur régional du commerce de Bizerte, Sami Béjaoui.

- Publicité-

Le directeur régional a précisé que la campagne de contrôle a touché les principaux points de transport des marchandises et les entrées du gouvernorat de Bizerte. Elle s’est soldée par l’établissement de 22 procès-verbaux économiques qui concernent pour la plupart l’absence des factures, et des papiers requis pour le transport ou encore la détention de factures illégales et quatre autres procès-verbaux sanitaires, relatifs au transport des produits dans des conditions insalubres.

Béjaoui a indiqué que cette campagne régionale s’inscrit dans le cadre des recommandations de la réunion périodique du comité régional de suivi de l’évolution des prix et de la lutte contre la contrebande, tenue la semaine dernière dans le but d’intensifier l’effort de contrôle pour lutter contre les différents dépassements et surtout la manipulation des produits subventionnés sur les routes afin d’éviter leur détournement vers des circuits et des usages illégaux