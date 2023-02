Une unité d’énergie renouvelable au puits profond d’eau potable de Demna

Une unité d’énergie renouvelable au profit d’un puits profond d’eau potable situé dans la localité de Demna sera installée dans le cadre du programme d’investissement municipal de Mételine (Gouvernorat de Bizerte) au titre de l’année 2021, a indiqué à l’agence TAP le maire de la commune Hamadi Zaghib.

Moyennant une enveloppe estimée à 93 mille dinars, le projet d’installation de l’unité d’énergie renouvelable a pour objectif d’améliorer les services du groupement hydraulique de la localité de Demna auprès des habitants de Demna et Dridia en plus de faire baisser les coûts de consommation de l’énergie électrique.

Ce projet pilote dans la région sera ensuite généralisé dans plusieurs zones urbaines et rurales de la localité, a souligné le maire.