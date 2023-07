Bizerte: La reprise de l’approvisionnement en eau potable prévue cette après-midi

L ’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, vendredi après-midi , à partir de 15h , à Menzel Abderahmane, Menzel Jemil et les zones supérieures de Zarzouna (gouvernorat de Bizerte), et ce, dès la fin des travaux de réparation de la panne survenue jeudi soir.

Dans un communiqué, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a expliqué que cette panne survenue au niveau du canal principal d’approvisionnement de la ville de Bizerte a été à l’origine de la coupure et la perturbation de la distribution de l’eau potable enregistré jeudi soir

