Bizerte: La société régionale de transport réceptionne 4 nouveaux bus articulés

La Société Régionale de transport de Bizerte (SRTB) vient de réceptionner quatre nouveaux bus articulés d’une valeur de 2,8 millions de dinars. Ces engins font partie de la première tranche du programme d’acquisition de la société pour l’année 2024.

» Au total, la flotte de la société sera renforcée par 29 bus pour un coût de 14 millions de dinars dont 9 bus conforts de transport interurbain, 2 bus standards d transport interurbain, 9 bus standards et 9 bus articulés « , a souligné à l’Agence TAP le PDG de la SRTB, Slaheddine Bouzaiène.

Le nouveau lot de bus sera réceptionné, d’ici septembre prochain, et réparti sur les différentes régions du gouvernorat afin d’améliorer la qualité du transport public et scolaire.

Dans ce cadre, d’autres projets sont prévus par la société dont notamment la construction d’une nouvelle gare à Sidi Salem (1 million de dinars), le réaménagement l’entrepôt de la société à Sejnane (1,3 million de dinars) et l’aménagement nouvel entrepôt à Utique (250 mille dinars), a ajouté la même source.

Le parc de la SRBT compte actuellement 216 bus.

