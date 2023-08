Bizerte : La stèle du point le plus septentrional du continent africain à Ras Angela restaurée

Les travaux de restauration de la stèle du point le plus septentrional du continent africain à Ras Angela (Gouvernorat de Bizerte), viennent d’être parachevés, a annoncé, vendredi, le délégué de la région, Faicel Ajmi.

La stèle en question avait fait l’objet d’actes de vandalisme, deux mois auparavant, par des inconnus, ce qui avait provoqué l’indignation de l’opinion publique, pour autant qu’il s’agit d’un site à dimension internationale ainsi que d’une adresse incontournable pour les visiteurs de la région.

Le délégué de la région a exhorté les différentes composantes de la société à préserver le site et son monument, et à œuvrer à sa valorisation en tant qu’attraction touristique locale, nationale et internationale.

