Bizerte : Le destin de Tinja va changer, dès 2020

La municipalité de Tinja, ville du nord de la Tunisie située au bord du lac Ichkeul (gouvernorat de Bizerte), sera décrétée ” municipalité touristique ” à partir de 2020, a annoncé le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Il a déclaré aux médias rencontrés à l’espace du Lac Ichkeul, à l’occasion d’une visite, mardi, à Bizerte, que cette mesure contribuera au renforcement de l’activité dans cette délégation au potentiel touristique énorme.

Une réunion sera bientôt tenue au ministère du Tourisme pour identifier des solutions à des projets bloqués dans la région de Bizerte, a encore indiqué le ministre, appelant à mieux promouvoir cette région qui recèle de grandes richesses culturelles, archéologiques et touristiques.

A Bizerte, le ministre a visité les délégations de Sejnane et Tinja.