Bizerte : le Français “Catana Group” s’installe au parc d’Activités Economiques

Le groupe français “Catana Group” spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme, s’installe au parc d’Activités Economiques de Bizerte, via sa filiale “Haco”.

Le numéro trois mondial du marché des catamarans de plaisance “Catana Group” a acquis 75% du capital du chantier naval “Magic Yachts” situé dans la zone franche de Bizerte, a fait savoir, mardi à l’agence TAP, le directeur général de “Magic Yachts”, Francesco Campana, à l’issue d’une rencontre avec le gouverneur de Bizerte, en présence des représentants de la direction générale du parc d’Activités Economiques de Bizerte (PAEB).

“Catana” détient déjà une participation majoritaire depuis début juillet 2019 dans le chantier tunisien “Haco”, basé dans la ville d’El Haouaria (à l’est de Tunis) et qui assure, actuellement, 20% de la production du groupe, notamment les plus petites unités des modèles de sa marque grand public Bali.

L’acquisition de “Magic Yachts” permettra à “Catana Group” de disposer d’un site industriel exceptionnel en bordure de mer de près de 30 000 m2, dont plus de 10 000 m2 de bâtiments modernes, ainsi que d’un effectif expérimenté.

“Magic Yachts” est un chantier naval mythique, créé en 1999 à Bizerte par Wally, le constructeur de voiliers et yachts de grand luxe monégasque, et racheté en 2012 par un consortium d’entrepreneurs italiens. Il est réputé dans tous les domaines de la construction nautique haut de gamme (bateaux à voile et à moteur jusqu’à 40 mètres, y compris catamarans), la maîtrise de toutes les technologies en composites (infusion, injection, cuisson de tissus pré-imprégnés, époxy, carbone), modelage, outillage, menuiserie, inox, refit de navires jusqu’à 45 mètres, etc.

Cette nouvelle acquisition pour le groupe français “Catana” intervient à l’issue de 5 ans d’une croissance annuelle moyenne de 50% et d’un exercice 2019-2020 affichant un carnet de commandes qui devrait lui permettre de dépasser le seuil de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Selon les autorités régionales de Bizerte, l’implantation de “Catana Group” revêt une grande importance dans la mesure où elle permettra la création d’une dynamique économique et de 300 nouveaux emplois au sein du PAEB.

A noter que le Parc d’Activités Economiques de Bizerte renferme 8 entreprises actives dans le secteur de l’industrie nautique de plaisance qui assurent 400 emplois, un volume d’investissement de 25 millions de dinars et des exportations annuelles d’une valeur plus de 130 millions de dinars.