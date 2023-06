Bizerte: Le gazoduc entre Utique et Zarzouna bientôt opérationnel pour la région

Les dernières accommodations pour la mise en place du principal gazoduc reliant la localité d’El Mabtouh dans la délégation d’Utique, et la délégation de Zarzouna (Gouvernortat de Bizerte) pour l’acheminement du gaz naturel, ont atteint leur phase finale, selon les responsables du projet.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef du projet national d’approvisionnement du gouvernorat de Bizerte en gaz naturel, Belkacem Aould Ahmed, a indiqué que les différentes opérations techniques requises, y compris les expériences hydrauliques, ont été menées avec succès, notant que le projet sera finalisé, au plus tard, vers la fin de l’année en cours.

Le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui avait dans des déclarations précédentes à l’Agence TAP, mis en exergue l’importance de ce projet sur le plan économique, et son rôle dans le renforcement des infrastructures du réseau du gaz naturel dans le nord.

Le projet de raccordement du gouvernorat de Bizerte au gaz naturel est mis en œuvre avec un coût total de 130 millions de dinars et consiste au prolongement des pipelines acheminant le gaz vers 14 communes du gouvernorat de Bizerte, 3 communes du gouvernorat de Manouba et une commune au gouvernorat de l’Ariana.

