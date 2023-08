Bizerte : Levée provisoire du pont mobile vers minuit pour permettre un essai en charge

Une levée provisoire du pont mobile de Bizerte sera opérée, jeudi soir, vers minuit, jusqu’à demain vendredi à l’aube, pour permettre un essai en charge, suite au parachèvement des interventions techniques et réparations effectuées sur l’ouvrage, a annoncé le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui sur la page officielle du gouvernorat.

A cet effet, le comité de lutte contre les catastrophes naturelles et l’organisation des secours à Bizerte, a informé que le pont sera fermé à la circulation, appelant les usagers de la route et les habitants à interagir positivement avec ces mesures et à adopter la prudence.

Abdellaoui avait indiqué dans une précédente communication que le processus de fonctionnement du levage électrique du pont a été restauré avec succès, jeudi, notant que l’ouverture provisoire du pont permettra le départ de tous les navires amarrés au port de commerce de Bizerte, en attendant la mise en place de tout un nouveau système d’exploitation du pont.

Pour rappel, un incendie s’est déclaré, mercredi 26 juillet 2023 dans la salle des moteurs du pont mobile de Bizerte, poussant les autorités à fermer le pont et à interdire la circulation.

