Bizerte : L’incendie de la montagne Tabouna est maitrisé, 40 hectares ravagés

Les services de la protection civile et de la direction des forêts du gouvernorat de Bizerte ont réussi, vendredi soir, à circonscrire un incendie qui s’est déclenché à la montagne Tabouna dans la région de Bazina (délégation de Joumine), a fait savoir, samedi, le directeur régional de la protection civile de Bizerte, Kamel Meliti.

Et d’ajouter, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’au moins 40 personnes ont été mobilisées pour éteindre le feu, outre les équipements nécessaires qui ont été utilisés.

Le responsable a appelé les habitants de la région et les composantes de la société civile à faire preuve de vigilance et à signaler rapidement n’importe quel incendie dans les forêts, afin de garantir l’efficacité des interventions sur le terrain.

Il est à rappeler que trois incendies se sont déclenchés dans les forêts des délégations de Bizerte sud, de Ghazla et de Joumine, durant le premier jour de l’Aïd Al-Adha.

Aucun dégât humain n’a été enregistré, que ce soit parmi les habitants ou les agents de la protection civile et de la direction de Forêts. Toutefois, environ 40 hectares de forêts et 350 oliviers ont été ravagés par cet incendie.