Bizerte: Mise en échec d’une tentative de migration clandestine de 3 familles

Les unités de la garde maritime de Zarzouna (Gouvernorat de Bizerte) ont déjoué jeudi soir une tentative de migration clandestine vers l’Italie de 13 personnes parmi eux un nourrisson.

Au cours de cette opération, 3 individus ont été arrêtés dont l’organisateur de l’opération, a indiqué un responsable sécuritaire à l’agence TAP.

Interceptées au large des côtes de la délégation de Zarzouna, les 13 personnes sont 3 familles qui tentaient de passer les frontières maritimes tunisiennes à bord d’une embarcation construite en fibre de verre, a précisé le responsable.

Selon la même source, la première famille se compose des parents et de 5 enfants, la seconde se compose des parents et deux enfants tandis que la troisième se compose de la mère et d’un nourrisson.