Bizerte : Nouvelle levée provisoire du pont mobile, samedi 26 août 2023

Une nouvelle levée provisoire du pont mobile de Bizerte sera opérée, samedi 26 août 2023 à 1h du matin, pour permettre un essai en charge.

Dans un communiqué publié, vendredi, le gouvernorat de Bizerte a indiqué que l’équipe technique mixte, mise en place par la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours, est chargée d’assurer le bon déroulement de cette opération.

A cet effet, l’ouverture du pont permettra aux navires d’amarrer au port de Bizerte. En revanche, le pont sera fermé à la circulation.

Le gouverneur de la région et président de la commission d’organisation des secours, Samir Abdellaoui a souligné à l’Agence TAP que toutes les mesures ont été prises pour réussir une nouvelle levée provisoire du pont.

