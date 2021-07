Bizerte passe du confinement général au confinement ciblé!

Malgré la gravité de la situation sanitaire à Bizerte, il a été décidé de lever le confinement général et de revenir au confinement ciblé à partir de demain mardi 5h00 jusqu’au 31 juillet.

Les nouvelles mesures sanitaires prises sont:

♦️ Couvre-feu de 20h00 à 5h00 du matin.

♦️ Ouverture des cafés et restaurants. Seule l’utilisation de l’espace extérieur est autorisée et la fermeture sera à 19h00 (Ceux qui ne possèdent pas de terrasse peuvent coordonner avec la municipalité pour voir la possibilité de l’utilisation du trottoir)

♦️ Tous les commerces sont autorisés à ouvrir et la fermeture se fera à partir de 19h00.

♦️ Interdiction des rassemblements et fêtes publics et privés

♦️ Interdiction stricte des célébrations des mariages

♦️ Réouverture des lieux de culte hors la période du couvre-feu (la prière d’Isha et la prière du Sobh ne sont pas autorisées)

♦️ Interdiction de circuler vers et depuis le gouvernorat de Bizerte sans autorisation de circulation.

♦️ Autorisation de déplacement entre les délégations du gouvernorat.

♦️ Autorisation d’aller à la plage.

♦️ Reprise de l’activité des transports en commun non réguliers (louage, taxi et transports ruraux) de manière normale et à pleine capacité.