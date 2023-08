Bizerte : Examen des procédures pour la réouverture temporaire du pont

La commission des catastrophes et d’organisation de secours à Bizerte s’est réunie jeudi pour prendre les mesures administratives, logistiques et techniques nécessaires à l’essai d’une nouvelle levée du pont mobile.

Le gouverneur de Bizerte et président de la commission, Samir Abdellaoui a indiqué que la décision de la levée temporaire du pont sera validée, ultérieurement, après l’obtention de l’accord de l’équipe technique mixte.

Il a ajouté que l’objectif est d’opérer une levée temporaire du pont en vue de permettre la reprise des activités économiques au port de Bizerte-Menzel Bourguiba et dans toute la région.

» Toutes les parties concernées œuvrent à la réouverture définitive et en toute sécurité du pont de manière à assurer un retour normal de la circulation routière et du trafic maritime « , a souligné Abdellaoui à l’Agence TAP.

Les travaux de la réunion ont porté, également, sur le projet de rénovation du système de basculement du pont.

Pour rappel, le pont est fermé, depuis le 26 juillet, suite à un incendie dans la salle de moteurs.

