Bizerte : réunion demain entre toutes les parties suite à la grève du personnel de la STIR

– Une séance de travail est prévue, mardi, au siège de la présidence du gouvernement à Tunis, suite à la grève inopinée des cadres et agents de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) basée à Zarzouna (gouvernorat de Bizerte).

Cette réunion, à laquelle prendront part des représentants de l’administration de la raffinerie, du syndicat de base et de l’organisation syndicale, a pour but d’examiner et régler les divers problèmes en suspens au sein de la STIR, a indiqué à l’Agence TAP, Sami Louati, membre de la fédération du pétrole et des produits chimiques.

Il a ajouté que la grève se poursuit jusqu’à demain en attendant les résultats de la réunion de Tunis.

A rappeler que le chargement des produits pétroliers à la STIR a été suspendu après que les cadres et agents de la Société sont entrés lundi dans une grève inopinée pour réclamer une prime de rendement.