Bizerte : Saisie de 82 tonnes de pommes de terre dans un entrepôt frigorifique à Ras Jebel

Les agents de contrôle économique à Bizerte et ceux de la brigade de recherches et d’investigations de la garde nationale à l’Ariana ont réussi à saisir une quantité de 82 tonnes de pommes de terre dissimulée dans un entrepôt frigorifique à Ras Jebel.

Le directeur régional de commerce, Sami Béjaoui a indiqué à l’Agence TAP que les unités de la garde nationale à l’Ariana ont arrêté un chauffeur de camion en train de livrer une quantité de 1500 kg de pommes de terre à un commerçant à Bouhnach.

Après interrogatoire, Il a reconnu avoir acquis sans facture cette marchandise auprès d’un entrepôt frigorifique à Ras Jebel.

Le ministère public a ouvert une enquête et a ordonné l’arrestation de 3 individus dans cette affaire, a souligné la même source.

