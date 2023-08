Bizerte: Saisie d’une quantité de produits alimentaires subventionnés

Les agents de contrôle économique relevant du gouvernorat de Bizerte ont saisi une quantité de produits subventionnés suite à une descente dans un dépôt anarchique situé dans la ville de Mateur.

A ce sujet, le directeur régional du commerce de Bizerte, Sami Bejaoui a indiqué que les produits saisis concernent 1565 kilos de semoule et farine, 192 litres de l’huile végétale subventionné, 250 kilos de sucre subventionné, 2160 bouteilles d’eau minérale et 3110 boites de cigarettes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la contrebande a rappelé le responsable en précisant que deux contraventions ont été rédigées à l’encontre du propriétaire du dépôt pour l’exploitation d’un dépôt non déclaré et la rétention de marchandises pour spéculation illégale.

