Bizerte/Sousse-covid19: nouveaux cas de guérison

Atteints du covid-19, des patients dans plusieurs régions se sont rétablis, mardi de l’infection.

A Bizerte-nord, un patient a été testé négatif après une quinzaine de jours en quarantaine, portant à 4 le nombre de cas de guérison dans la région, a indiqué le directeur régional de la santé à Bizerte Jameleddine Saidani.

Des analyses effectuées sur 14 personnes suspectées d’avoir contracté le virus sont avérées négatives, a-t-il souligné, rappelant que 24 personnes dans la région poursuivent encore leur période d’isolement obligatoire.

Depuis la propagation de la pandémie, le gouvernorat de Bizerte a enregistré 17 cas confirmés et un mort du covid19.

A Sousse, le nombre de cas de guérison dans la région passe à dix après le rétablissement, mardi, d’une femme âgée d’une trentaine d’années.

Selon le directeur régional de la santé à Sousse Sami Rekik, aucune nouvelle contamination n’a été détectée mardi dans la région, ce qui fait que le bilan est toujours de 60 cas confirmés (20 importés et 40 locaux) dont cinq décès du coronavirus.

Parmi ces patients, 12 sont encore admis à l’hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse et 6 placés au centre d’isolement sanitaire obligatoire à Monastir, a ajouté la même source.