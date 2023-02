Bizerte: Suivi du programme national du logement social

Une séance de travail portant sur le suivi de la mise en œuvre du programme national du logement social dans sa partie liée à l’éradication des logements rudimentaires et leur substitution par de nouveaux habitats, a été tenue, mardi, au gouvernorat de Bizerte.

Selon les données de l’unité du logement social au sein du gouvernorat passées en revue lors de cette séance, 466 logements sociaux ont été parachevés lors de la première phase du programme national de logement social dans la région, moyennant des fonds d’une valeur d’environ 11,9 MD.

Dans ce cadre, le programme en question se penche actuellement sur la résolution d’un certain nombre de problèmes fonciers et logistiques s’étant interposés devant le parachèvement de 36 logements sociaux au titre de la première phase des travaux.

Par ailleurs, le nombre de dossiers ayant été déposés pour l’obtention d’un logement social lors du deuxième volet du programme, s’est élevé à près de 10500 dossiers, d’après la même source.

Lors de cette séance, le premier délégué de Bizerte a appelé à l’accélération des travaux de mise en œuvre des logements sociaux et à assurer la bonne coordination entre les différents intervenants en vue de venir à bout de toute contrainte.

