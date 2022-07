Bizerte: Trois morts et trois rescapés sur des plages non surveillées

Trois morts par noyades et trois rescapés ont été enregistrés, dimanche, sur les plages de Dar el Janna (délégation de Bizerte Sud), El Hmeri à Rafraf (délégation de Ras Jebal) et à Jawabi à Cap Zebib, trois plages non surveillées, a indiqué le directeur régional de la Protection civile à Bizerte, Kamel Militi.

Originaires de Mateur, deux sœurs âgées de 14 et de 18 ans, venues rendre visite à leur famille à Sidi Salem à l’occasion d’Aïd al-Idha, se sont noyées, sur la plage de Dar el Janna à cause des vents forts, des hautes vagues, et la force des courants d’eau.

A El Hmeri, un jeune homme de 21 ans originaire de Sidi Hassine El Jayara (gouvernorat de Tunis) est décédé par noyade à cause des forts courants d’eau.

Selon Militi un jeune rescapé a été secouru sur la plage de Jawabi à Cap Zebib par une équipe de plongeurs alors que deux autres rescapés ont été secourus par des estivants à la plage d’El Hmari avant l’intervention de la protection civile.

Les rescapés ont été transférés à l’hôpital Hassen Belkhoja à Ras Jebal pour recevoir les premiers soins. Leur état est stable et ne présente aucun danger, a-t-il ajouté.

Militi a appelé par ailleurs, les estivants à éviter de se baigner sur les zones et plages non gardées par les équipes de secours et de la protection civile et à respecter les recommandations des services de la protection civile et les bulletins de l’Institut national de météorologie (INM).

