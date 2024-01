Bizerte : Un quota supplémentaire de 14 400 litres d’huile d’olive emballée

Le gouvernorat de Bizerte bénéficiera d’un quota supplémentaire de 14 400 litres d’huile d’olive vierge emballée, a déclaré, à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce, Sami Bejaoui.

A cet égard, les services de contrôle économique à Bizerte, ont procédé, samedi en coordination avec les autorités régionales et locales, à la distribution d’un premier lot estimé à 1.200 litres, et ce dans les régions de Rafraf et Ras Djebel avant de couvrir le reste des zones.

Il est à noter qu’au cours de la période allant du 15 au 29 décembre 2023, l’équivalent de 53.192 litres d’huile d’olive emballée ont été distribuées dans tous les espaces commerciaux du gouvernorat, proposées à la vente à un tarif fixé à 15 dinars/litre, sous suivi périodique des services de contrôle économiques et le reste des autorités compétentes.

