Bizerte : Workshop sur la création d’une agence de gestion des déchets solide

Un workshop a été organisé, jeudi, à Menzel Jemil pour débattre de la création d’une Agence de gestion des déchets solides, un projet pilote en Tunisie et en Afrique.

Ce projet, financé par l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat et de jumelage entre les villes de Bizerte et Rostock en Allemagne.

Selon son représentant, Abdallah Nasour, l’Université allemande de Rostock assurera la réalisation du projet en partenariat avec l’Etat tunisien.

Nasour a, dans une déclaration à l’Agence TAP, expliqué que ce workshop a permis de présenter les étapes essentielles de réalisation de ce projet aux représentants des structures tunisiennes (ministères de l’intérieur et de l’environnement, de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets et des mairies de la région).

» L’objectif est de conclure un accord avec ces parties afin de créer une Agence tunisienne pilote dans un délai maximal de deux mois « , a-t-il indiqué.

Badereddine Lasmer, directeur général de l’Agence Nationale de gestion des Déchets, a souligné que les déchets solides représentent un problème majeur, ajoutant que la quantité de déchets traités a atteint 2,6 millions tonnes.

Il a dans ce sens mis l’accent sur la nécessité d’adopter une approche de proximité et d’un processus qui regroupe la collecte, le transport et le traitement.