Blinken au Moyen-Orient pour prôner une aide accrue à Gaza

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est embarqué jeudi soir pour sa quatrième tournée au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, où il entend plaider pour une aide accrue pour Gaza et des moyens d’éviter l’embrasement dans un contexte régional à cran.

Blinken s’est envolé de Washington jeudi soir à destination de la Turquie, première étape de cette tournée prévue pour durer jusqu’au 10 janvier.

Le secrétaire d’Etat américain discutera des « mesures immédiates visant à accroître considérablement l’aide humanitaire à Gaza », où la situation humanitaire est décrite par l’ONU et les ONG comme « catastrophique ».

« Nous ne nous attendons pas à ce que toutes les conversations de ce voyage soient faciles. Il est évident que la région est confrontée à des problèmes difficiles et que des choix difficiles s’imposent », a affirmé Miller.

« Mais le secrétaire d’Etat estime qu’il est de la responsabilité des Etats-Unis de mener des efforts diplomatiques pour s’attaquer de front à ces défis », a-t-il ajouté.

La position américaine est délicate: les Etats-Unis sont le premier soutien militaire d’Israël mais ils rejettent un cessez-le-feu réclamé avec force par les pays arabes notamment.

Washington n’est pas opposé en revanche à des pauses humanitaires comme celle qui a eu lieu en novembre permettant la libération d’otages retenus par le Hamas.

En dépêchant une nouvelle fois le secrétaire d’Etat américain dans la région — ce sera son cinquième déplacement officiel en Israël depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre –, les Etats-Unis entendent ainsi maintenir la pression sur les autorités israéliennes.

Malgré une marge de manœuvre limitée, les responsables de l’administration américaine répètent que les pressions exercées en coulisses sur Israël portent leurs fruits, mais ils ne cachent pas leur frustration avec le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa conduite de la guerre.

Les Etats-Unis dénoncent aussi les positions extrêmes de ministres israéliens appelant au retour de colons juifs à Gaza, après la guerre en cours, et visant à « encourager » la population palestinienne.

