Blinken « déçu » après l’annonce israélienne de 3 000 nouveaux logements en Cisjordanie

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est déclaré « déçu » par l’annonce faite par Israël de son intention de construire 3 000 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie.

Lors d’une conférence de presse à Buenos Aires, il a indiqué que les États-Unis considèrent la construction de nouveaux logements comme contre-productive pour parvenir à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. En annonçant la décision jeudi, le ministre des Ffinances Betsalel Smotrich l’a qualifiée de « réponse sioniste appropriée » à une attaque en Cisjordanie ce jour-là.

Les colonies sont considérées par une grande partie de la communauté internationale comme « illégales » au regard du droit international et comme un obstacle majeur à une éventuelle solution à deux États, qui envisage un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, souligne I24NEWS.

- Publicité-