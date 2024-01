Blinken demande à Netanyahu d’épargner les civils à Gaza

Plus de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, appelé mardi à Tel-Aviv le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à épargner les civils palestiniens pris au piège dans le petit territoire assiégé.

Au cours de sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre, Blinken a réaffirmé auprès de Netanyahu « le soutien (américain) au droit d’Israël à prévenir une répétition des attaques du 7 octobre et insisté sur l’importance d’éviter plus d’atteintes aux civils et de protéger l’infrastructure civile à Gaza », selon un communiqué du département d’Etat.

Au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déploré, lors d’une visite de son homologue allemande, « qu’aucun effort réel pour empêcher le déplacement des Palestiniens » n’avait été fait par les Israéliens. Les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire en cours dans ce territoire où 85% de la population a été déplacée et où l’aide humanitaire arrive au compte-gouttes.

Le Conseil des relations américano-islamiques, plus grande organisation de défense des droits civiques musulmans aux Etats-Unis, s’est joint lundi à l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem pour condamner une « politique déclarée » de famine à Gaza menée par Israël.