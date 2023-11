Blinken en Europe pour parler du soutien à l’Ukraine

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a décollé lundi pour l’Europe où il devrait évoquer le soutien de son pays à l’Ukraine, et pourrait croiser son homologue russe, Sergueï Lavrov, sans le rencontrer.

Accaparé depuis plus d’un mois par le conflit entre Israël et le Hamas mais également par la rencontre Xi-Biden, le secrétaire d’Etat américain est attendu dans un premier temps à Bruxelles pour la réunion des chefs de diplomatie des Etats membres de l’Otan.

Il doit ensuite se rendre mercredi à une réunion en Macédoine du Nord de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), selon James O’Brien, principal diplomate américain pour l’Europe.

« Nous nous attendons à ce qu’il participe à une discussion avec nos collègues de l’OSCE sur le soutien à l’Ukraine », a déclaré James O’Brien à la presse.

Selon le diplomate, l’agenda du secrétaire d’Etat est cependant susceptible de changer. Il n’a pas souhaité commenter non plus la possibilité d’une rencontre en Macédoine du Nord avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Ce dernier a demandé à être autorisé à participer à la rencontre annuelle de l’OSCE, organisation dont la Russie est membre.

- Publicité-