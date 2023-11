Blinken en Israël pour prolonger la trêve

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi à Bruxelles qu’il se rendait dans la soirée en Israël, notamment pour tenter de prolonger la trêve entre Israël et le Hamas.

» Nous souhaiterions voir cette pause prolongée « , a-t-il affirmé en marge d’une réunion de l’Otan, soulignant que la trêve avait permis la libération d’otages aux mains du Hamas et l’entrée d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Cette prolongation de la trêve » signifie plus d’otages qui rentrent chez eux, plus d’aide » et c’est » ce que nous voulons, et je crois que c’est aussi ce qu’Israël veut « , a ajouté Blinken, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion ministérielle au siège de l’Otan.

Le Hamas s’est de son côté dit prêt mercredi à prolonger de quatre jours la trêve dans la bande de Gaza et à libérer de nouveaux otages, pendant que les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un arrêt durable des combats entre le mouvement islamiste palestinien et Israël.

