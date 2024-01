Blinken en tournée au M.O pour prévenir un embrasement

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien est entrée dimanche dans son 4e mois sans signe de répit à Gaza, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken appelant l’armée israélienne, qui a poursuivi ses frappes meurtrières, à épargner les civils, mettant en garde contre une extension du conflit.

L’offensive israélienne a fait 22.835 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le dernier bilan du Hamas. Les bombardements y ont rasé des quartiers entiers, déplacé 85% de la population et provoqué une crise humanitaire catastrophique selon l’ONU.

Entamant une tournée dans la région, sa quatrième depuis le 7 octobre, Antony Blinken a estimé « impératif » qu’Israël, soutenu militairement et politiquement par Washington, en fasse plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza, dans une conférence de presse à Doha, au côté du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Le conflit « pourrait aisément se métastaser causant encore plus d’insécurité et plus de souffrances », a-t-il aussi mis en garde, affirmant que les Etats-Unis œuvraient à « empêcher le conflit de se propager » dans la région.

Blinken affirme, en outre, que les civils palestiniens doivent être autorisés à « rentrer chez eux » après la guerre et qu’ils ne doivent pas être contraints de quitter la bande de Gaza.

Il a également qualifié de « tragédie inimaginable » la mort à Gaza dans la matinée de deux journalistes palestiniens, Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste collaborant aussi avec l’AFP, et Hamza Waël Dahdouh d’Al Jazeera.

Selon la chaîne qatarie, ils ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture. Al Jazeera a accusé l’armée israélienne de « cibler » les journalistes palestiniens à Gaza.

L’une des victimes est le fils du chef du bureau d’Al Jazeera dans le territoire palestinien, Wael Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants fin octobre dans un frappe israélienne.

Avec les nouveaux décès dimanche, au moins 79 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes. Parmi eux, 72 étaient palestiniens, quatre israéliens et trois libanais.

En Cisjordanie occupée, neuf Palestiniens ont en outre été tués dimanche. Parmi eux, une fillette de trois ans, victime selon les autorités israéliennes de tirs de policiers qui réagissaient à une attaque à la voiture-bélier à un poste de contrôle. Sept autres ont été tués dans un nouveau raid israélien à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes en Cisjordanie, où les violences ont également causé la mort d’une policière et d’un civil, israéliens, selon des sources palestiniennes et israéliennes.

